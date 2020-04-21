«بيساوم الفتيات».. اعترافات عصابة «الأمن المزيف» بسرقة عجوز في قنا

أدلى المتهمون بالسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر وارتداء زي عسكري في مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، باعترافاتهم أمام نيابة مركز قنا، بعد أن قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطهم بتهمة اقتحام منزل موظف وسرقة أمواله ومصوغات ذهبية.وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا لـ"الدستور"، إن المتهمين اعترافوا بأن المجني عليه يمتلك أموالا كثيره في منزله ويمنح أهالي القرية قروضا بفوائد شهرية، ويضاعف المبلغ حالة التأخر في السداد، كما يساوم فتيات فقيرات على تصويرهن في أوضاع مخله مقابل أموال وتيسرات لإقراضهن، ورفضوا رد مبالغ مالية اقترضنها منه لإكمال زواجهن، ولما رفضن رفع قضايا عليهن.وأضاف المصدر، أن المتهمين اعترفوا أيضا بأنهم خططوا للجريمة قبل 3 أيام من ارتكابها، واشتروا بندقية آلية واقتحموا المنزل واستولوا على الأموال والمجوهرات ثم وزعوا جزء منا على الأهالي.كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي باقتحام منزل "ناصر. م. ع" موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، مرتدين ملابس قوات الأمن المركزي وسرقوا 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية.وبتقنين الإجراءات، تبين أن مرتكبي الحادث كلا من "محمود. إ. ع. 56 سنة" مزراع بقنا، و"محمد. س. ع. 35 سن" عامل من نقادة بقنا، و"غرباوي. ع. ص. 59 سنة" عامل من نقادة، و"رائد، ا. ع. 34 سنة"، و"سيد. ع"، عاملان من البلينا بسوهاج.