رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيساوم الفتيات».. اعترافات عصابة «الأمن المزيف» بسرقة عجوز في قنا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:31 م
عصابة
عصابة
قنا: إسلام البكري
طباعة
أدلى المتهمون بالسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر وارتداء زي عسكري في مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، باعترافاتهم أمام نيابة مركز قنا، بعد أن قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطهم بتهمة اقتحام منزل موظف وسرقة أمواله ومصوغات ذهبية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا لـ"الدستور"، إن المتهمين اعترافوا بأن المجني عليه يمتلك أموالا كثيره في منزله ويمنح أهالي القرية قروضا بفوائد شهرية، ويضاعف المبلغ حالة التأخر  في السداد، كما يساوم  فتيات فقيرات على تصويرهن في أوضاع مخله مقابل أموال وتيسرات لإقراضهن، ورفضوا رد مبالغ مالية اقترضنها منه لإكمال زواجهن، ولما رفضن رفع قضايا عليهن.

وأضاف المصدر، أن المتهمين اعترفوا أيضا بأنهم خططوا للجريمة قبل 3 أيام من ارتكابها، واشتروا بندقية آلية واقتحموا المنزل واستولوا على الأموال والمجوهرات ثم وزعوا جزء منا على الأهالي.      

كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي باقتحام منزل "ناصر. م. ع" موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، مرتدين ملابس قوات الأمن المركزي وسرقوا 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية.

وبتقنين الإجراءات، تبين أن مرتكبي الحادث كلا من "محمود. إ. ع. 56 سنة" مزراع بقنا، و"محمد. س. ع. 35 سن" عامل من نقادة بقنا، و"غرباوي. ع. ص. 59 سنة" عامل من نقادة، و"رائد، ا. ع. 34 سنة"، و"سيد. ع"، عاملان من البلينا بسوهاج.

موضوعات متعلقة

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

طلاب الجامعات عن قرار إلغاء الترم الثاني: جاء في الوقت المناسب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه

غدًا.. منصة القهوة البحرية الثقافية تناقش «الحياة في زمن الكورونا»

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب