مس جن وإصابة وقتيل.. تفاصيل مقلب فيفي عبده في زينة (فيديو)

وقعت الفنانة زينة، ضحية لبرنامج "خلي بالك من فيفي"، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.- بداية الحلقةواجهت زينة في بداية الحلقة أمن فيفي عبده والذي وصفته بالغريب بعد أن طلب منها أن تعبر من البوابة الإلكترونية مرتين، وطلب منها أن تشرب من كوب عصير كان يتناوله وهو الأمر الذي وصفته بالمقرف.- فيفي عبده والحسدتشتكي الفنانة فيفي عبده، من معاناتها من الحسد في حياتها العادية، وهو الأمر الذي جعلته فقرة ثابتة في برنامجها، وذلك بعد أن اتهمت الفنانة زينة في أولى دقائق البرنامج بأنها حسدت منزلها بعد سقوط أحد القطع القيمة في منزلها، وواجهت ذلك برش الملح والبخور.- فقرة مس الجنكما ادعت إحدى خادمات فيفي عبده، أنها تعاني من مس جن، وسقطت في حالة صرع أرضًا وبعد أن قامت تعمدت إخافة زينة وهو الأمر الذي أثار خوف الأخيرة وطلبت مغادرة المنزل بسبب ذلك.- إصابة زينةكما تعرضت زينة، لإصابة في قدمها بعد أن سقطت أرضًا بعد مطاردة الخادمة لها، كما تم تمثيل مشهد سقوط قتيل وإغماء فيفي عبده، لتقوم زينة بنزع حذائها وتهديد الخادمة بضربها به قبل أن تستيقظ فيفي عبده، بزغرودة لتعلق زينة على الأمر متسائلة: "ليه يا فيفي بتعملي فيا كدا؟".