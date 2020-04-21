وزير التعليم يدعم مبادرة مراجعات «تالتة ثانوى»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دعم مبادرات مساندة طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات "أونلاين" للعديد من المواد، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من مواجهة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دعم كل المبادرات التي تسهم في مساندة الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس.