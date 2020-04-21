استرداد 10 أفدنة أملاك دولة بالقاهرة الجديدة

أصدر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تعليمات فورية لرؤساء التجمعات بشن حملة مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات المباني داخل المدينة، في إطار تنفيذ قرارت رئاسة الوزراء برصد مخالفات المباني والتعامل معها دون تهاون.وأوضحغنيم في بيان، أنه أحد المخالفين استولى على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة أملاك الدولة على طريق السويس بدون وجه حقن وعلى الفور قام جهاز المدينة بإزاله جميع المباني والمخالفات والإشغالات الموجودة بها واستردادها.