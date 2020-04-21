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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 5 متهمين بارتداء زي عسكري وسرقة بالإكراه بقنا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:16 م
حبس
حبس
قنا: إسلام البكري
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قررت نيابة مركز قنا، حبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر وارتداء زى عسكرى بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا تلقى بلاغا بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل "ناصر. م. ع" موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، مرتدين ملابس قوات الأمن المركزى، وقاموا بسرقة أموال ومصوغات ذهبية.

وتبين أن مرتكبى الحادث كل من "محمود إسماعيل عبد الموجود ٥٦ سنة مزراع بقنا، ومحمد سالمان عامر ٣٥ سنة عامل من نقادة، وغرباوي عابد صديق ٥٩  سنة عامل من نقادة، ورائد السيد عبد المنعم ٣٤ سنة عامل من البلينا، وسيد عبد الله عامل من البلينا بسوهاج، حيث اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزى وبحوزتهم بندقية آلية واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل.

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