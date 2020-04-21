إصابة زينة في أولى حلقات «خلي بالك من فيفي» (فيديو)

تعرضت الفنانة زينة، لإصابة في قدمها وذلك بعد وقوعها ضحية لأولى حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي"، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، في أولى تجاربها ببرامج المقالب.وسقطت زينة أرضًا بسبب رعبها الشديد من خادمة فيفي عبده، والتي ادعت أنها تعاني من "مس جن"، وقيامها بمهاجمة زينة الأمر الذي أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابة قدمها.وبكت زينة طالبة من فيفي عبده أن تغادر المنزل بسبب الرعب الذي تعاني منه، وكشفت فيفي عبده لها أنها أصيبت بكسر أظافرها هي الأخرى.واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.