لمواجهة «كورونا».. تركيب 4 بوابات للتعقيم بسوق أسوان (صور)

نفذت، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب 4 بوابات تعقيم يتم من خلالها رش كحول إيثيلي تركيز ٧٠٪ في مدخل السوق التجاري، بالمناطق التالية: من ناحية الكورنيش، وبوابة مدخل سوق الشواربي، ومن ناحية السوق التجاري، بالإضافة إلى مدخل الشواربي من ناحية مسجد الحج حسن، وبوابة مدخل السوق من ناحية شارع المطار.يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وضمن أنشطة مبادرة الخدمة المجتمعة لأحد الفنادق الكبرى بأسوان، برئاسة المدير العام، يحيي قطب، وتحت وإشراف المهندس محمد الصغير، مدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة "معًا ضد الكورونا" بأسوان بحضور منسقي العمل الميداني، محمد عرجون، ورشا محمود، بالإضافة إلى فريق عمل الحملة.