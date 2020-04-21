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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمواجهة «كورونا».. تركيب 4 بوابات للتعقيم بسوق أسوان (صور)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:11 م
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم
أسوان_إسراء توفيق
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نفذت، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب 4 بوابات تعقيم يتم من خلالها رش كحول إيثيلي تركيز ٧٠٪ في مدخل السوق التجاري، بالمناطق التالية: من ناحية الكورنيش، وبوابة مدخل سوق الشواربي، ومن ناحية السوق التجاري، بالإضافة إلى مدخل الشواربي من ناحية مسجد الحج حسن، وبوابة مدخل السوق من ناحية شارع المطار.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وضمن أنشطة مبادرة الخدمة المجتمعة لأحد الفنادق الكبرى بأسوان، برئاسة المدير العام، يحيي قطب، وتحت وإشراف المهندس محمد الصغير، مدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة "معًا ضد الكورونا" بأسوان بحضور منسقي العمل الميداني، محمد عرجون، ورشا محمود، بالإضافة إلى فريق عمل الحملة.
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم

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