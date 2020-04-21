خام غرب تكساس يقفز 53 دولارا في 24 ساعة

ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 130%، ليقفز خلال 24 ساعة نحو 53 دولارا من سالب 40 دولارا إلى 13 دولارا للبرميل، بينما يهبط خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا.وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر مايو، وهو العقد الذي تنتهي صلاحيته اليوم، بحوالي 130% ليصعد إلى 13.47 دولار للبرميل بعد أن سجل سالب 40 دولار بنهاية جلسة أمس.وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 25% ليهبط إلى 19.71 دولار للبرميل.وتأتي تقلبات أسعار الذهب النفط بسبب تخمة المعروض وقلة الطلب في ظل لينخفض أدنى مستوى له فى التاريخ بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، الذى أدى إلى حالة من الركود الاقتصادى فى العالم وتوقف حركة النقل والطيران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا اليوم إلى استغلال هبوط أسعار النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة من الخام.