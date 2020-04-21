«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

يأتي رمضان وتكثُر معه الأسئلة حول ما يُفطر الصَّائم وما لا يُفطره، ومن جانبه حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح 44 مسالة حول مفطرات الصيام.كما حرص المركز على تصميم مبسط عرض من خلاله الفعل أو المادَّة المُتنَاوَلَة، وذكر تأثيرها على صحَّة الصَّوم عن طريق وصف هذا المذكور بـ«يُفطر» أو «لا يُفطر».ومن المقرر أن تسطلع دار الإفتاء غدا الأربعاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 144 هجريا.