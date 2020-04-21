مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22-4-2020 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات





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مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى محافظات الجمهورية

يشار إلى أنه تم تعليق حركة كافة القطارات الإثنين الماضي خلال إجازة شم النسيم؛ حرصًا من الحكومة على عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء. يشار إلى أنه تم تعليق حركة كافة القطارات الإثنين الماضي خلال إجازة شم النسيم؛ حرصًا من الحكومة على عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

ننشرمن القاهرة للمحافظات، حيث يبحث المواطنون على المواعيد إلى محافظات مصر، وتعتبر القطارات هي وسيلة النقل الآمنة الوحيدة خلال هذة الفترة للتنقل بين المحافظات، وفي ظل وقت الحظر وأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.قطار مختلط رقم 1205 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في الساعة 6:30 وتنتهي المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار مكيف رقم 903 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 6:45 وتنتهي المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار مميز رقم 7 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 6:55 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 -4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر:-قطار مكيف رقم 905تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة الساعة 8:00 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار مكيف رقم 901تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة الساعة 8:10 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.موعد قطارات الصعيد:-قطار نوم رقم 86 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، وتنتهي أسوان في تمام الساعة 7:35.قطار مكيف رقم 980تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، وتنتهي محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.قطار مكيف رقم 978 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 7:10، وتنتهي محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.قطار مميز رقم 1142 –تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في القيام من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وتنتهي في محطة الواسطى في تمام الساعة 18:25.