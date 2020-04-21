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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجموعة أزمات إفريقية لبحث تداعيات كورونا على السياحة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:35 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين - فتنم غلاب
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شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة والتابع للاتحاد الأفريقي، ضم دول ليسوتو والكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وجنوب أفريقيا وتوجو ومصر، بحضور الاجتماع غادة شلبي، نائبه لشؤون السياحة، والسفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة.

وبحث الاجتماع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي في القارة الإفريقية، وصدر عنه إعلان وزاري بتشكيل مجموعة أزمات مصغرة تضم عدد من البلاد الإفريقية لبحث تداعيات الأزمة وسبل الخروج منها، على أن تقدم المجموعة تقريرا متكاملا إلى هيئة المكتب خلال أسبوعين.

ويمثل قطاع السياحة في إفريقيا نسبة 8.5%؜، 194 مليار دولار، من إجمالي الدخل القومي للقارة الإفريقية، كما يوفر قرابة 25 مليون فرصة عمل، ومن هنا حرص الوزراء الأفارقة علي سرعة التفاعل الإيجابي لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة وطرح آليات وأنشطة للحد من الآثار الاقتصادية التي أصابت القطاع من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير ماجد مصلح، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لتلك الأزمة على القطاع السياحي، كما أكد على تأييد مصر للاستراتيجية الإفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأهمية إتمام الدراسات الخاصة بإقامة منظمة للسياحة الإفريقية في ضوء سابق اعتماد القادة الأفارقة لقرار إنشاء هذه المنظمة.

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