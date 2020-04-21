ياسمين رئيس تنتهي من تصوير «الحارث»

انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير فيلم "الحارث" الذي تخوض بطولته بمشاكة الفنان أحمد الفيشاوي، ولم تفصح الجهة المنتجة عن موعد عرضه حتى الآن.وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوي شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.الفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تجاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة.وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس الفنية فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.