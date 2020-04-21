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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: تركيا تجند سوريين من أجل القتال في ليبيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:26 م
المسماري
المسماري
ياسمين محمود
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا، مؤكدًا أن تركيا تجند سوريين من أجل القتال في ليبيا عبر الابتزاز المالي.

وأضاف المسماري في تصريحات لسكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة فشلت والجيش كبدها خسائر كبيرة، موضحًا أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة.


وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أوضح خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، مشيرا إلى أن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

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