وزير الاتصالات: مصر الثانية إفريقيا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت قد بدأت عدة إجراءات قبل الجائحة الحالية ساعدت فى صمود الشبكات وسط زيادة كثيفة للاستهلاك، حيث كانت متوسط سرعات الإنترنت فى مطلع عام 2019 نحو 5.7 ميجابت الثانية، وكان ترتيب مصر إفريقيا 43.وأشار الوزير - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" بثتها اليوم الثلاثاء - إلى ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية تقدر بنحو 30 مليار جنيه العام الماضي ساهمت في رفع سرعات الإنترنت الثابت في مصر تجاوزت 30 ميجابت، ما يشير إلى إن سرعات الإنترنت تضاعفت بنحو 6 مرات خلال عام واحد، وقفز مركز مصر بين الدول الأفريقية إلى المركز الثاني.وأضاف أنه لولا هذه الاستثمارات فى البنية التحتية والمعلوماتية لم تكن لتصمد أمام هذه الجائحة والتي تشهد زيادة كبيرة في حجم استهلاك الإنترنت بين المواطنين وصل إلى 89%، وكذلك تأدية 600 ألف طالب الامتحانات بأداء معلوماتي ممتاز.وأوضح طلعت أن التباطؤ الذي يشهده البعض أثناء تصفح الإنترنت ليس دائما من الشبكة المحلية، ولكن قد يكون مرجعه المواقع التي يحاول الدخول إليها وقد تكون فى بعض الأحيان خارج مصر وذلك من كثافة متابعتها في هذه الفترة منها مثلا البحث عن معلومات الجائحة الحالية "كورونا".وأضاف "لدينا 50 مليون مواطن مستفيد من الإنترنت الثابت في مصر"، لافتا إلى أن "دور وزارة الاتصالات هو توفير البنية المعلوماتية للمحتويات الترفيهية والتثقيفية والتدريبية والتعليمية".وتابع "قبل جائحة فيروس كورونا كانت ساعات الذروة تبدأ من السابعة مساء وحتى الواحدة صباحا، ولكن الآن ساعات الذروة تبدأ من الخامسة مساء وتمتد حتى الثامنة من صباح اليوم التالي".