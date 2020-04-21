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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:24 م
توفيق الدقن
توفيق الدقن
إيمان عادل
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كان توفيق الدقن أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة المسرح الحر، وكان يواصل العمل ليل نهار في إعداد بروفات مسرحيات الفرقة، وحدث أثناء العمل على بروفات مسرحية " الأرض الثائرة" أن أصيب بخراج في الفخذ، لكنه أهمله بسبب انشغاله الشديد بالعمل، وازداد الأمر سوءًا حتى موعد افتتاح المسرحية، فقد تورمت ساق توفيق الدقن وسقط مغشيًا عليه حتى سارع زملاؤه إلى إرساله إلى المستشفي وفزع الطبيب من المنظر قائلا " ياه كل ده وكنت مستني عليه".

وكان توفيق الدقن مرتعبًا من أن تتسبب العملية في منعه من المشاركة في افتتاح المسرحية، لكن الطبيب طلب حجز توفيق الدقن المستشفى لمدة اسبوعين، وإلا سيتعرض لتسمم شديد قد يتسبب في وفاته، وفي ألطف الأحوال قد يتسبب الورم في بتر ساقه.

وقال توفيق الدقن في حوار مع مجلة الموعد إنه تسلل من المستشفى بصحبة سعد أردش حتى يشارك في دول البطولة في مسرحية "الأرض الثائرة" في ليلة افتتاحها، "ذهبت إلى المسرح وقمت بدوري وكان المخرج قد قصر خطواتي حتى لا أسقط من فرط الإعياء، وكان الألم يعصر بدني وأنا أتكلم ولكني تحملت وتجلدت حتى انتهت الليلة الأولى، وظللت على هذه البطولة أربع ليال أخرى.. وشفيت تماما ".

ويضيف "كان الطبيب لا يصدق عينيه وهو يرى الجرح يندمل بأسرع مما تصور، وقال لي إن الإرادة فعلت مفعول السحر في الشفاء ، وهكذا لم يستطع الخراج اللعين أن يباعد بيني وبين المسرح".

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