«جبهة النصرة» تعدم شابا في ريف حلب

أعدمت جماعة جبهة النصرة الإرهابية، مساء أمس، شابا من أبناء دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي، بتهم مختلفة منها الكفر وسب الذات الإلهية، وعلاقات غير شرعية مع نساء وتعاطي المخدرات ومحاولته الرجوع إلى مناطق الحكومة السورية فضلا عن موالاته لها.وأكدت مصادر محلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان نشره اليوم، عدم ارتباط الشاب بالحكومة السورية.وطالبت «تحرير الشام» ذوي الشاب بمبلغ وقدره 30 ألف دولار أمريكي، دون أن تلقى إجابة من أحد.واعتقلت «تحرير الشام» الشاب في معبر باب الهوى شمال إدلب، بعد تفتيش هاتفه المحمول أثناء قدومه من تركيا بعد أن رحلته السلطات التركية قبل عدة أشهر.