تعقيم المباني الإدارية بجامعة عين شمس (صور)

واصلت جامعة عين شمس عمليات التعقيم الدوري للمباني الإدارية، حيث قامت اليوم بتعقيم مبنى الإدارة القديم والجديد ومبنى الأمناء المساعدين والمركز الإعلامي للجامعة.وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي ضمن خطة استمرار عمليات التعقيم الدوري، لكافة المباني الإدارية، وكذلك كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.وجرى تعقيم ورش كافة منشآت الجامعة من قبل بشكل دوري في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما وفر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سيارتين لبيع المطهرات ومنتجات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالحرم الرئيسي للجامعة، بهدف تقديم خدمة مجتمعية للعاملين بها بأسعار مخفضة ومناسبة تيسيرًا عليهم.