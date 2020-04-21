محافظ شمال سيناء: تنفيذ المشروعات التنموية لم يتأثر بفيروس كورونا

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية يسير بالتوازي بالرغم من الظروف الحالية التي فرضها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها قد أوشكت على الانتهاء.وقال شوشة، في مؤتمر صحفي عقده المحافظ اليوم الثلاثاء، هنأ خلاله الشعب المصري وخاصة أهالي سيناء بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، كما تقدم خلاله باعتذار عن عدم إقامة أي احتفالات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، إن المحافظة تركز على المشروعات التنموية وفي مقدمتها توفير المياه والإسكان والمرافق الخدمية للمواطنين، مؤكدا أن عجلة التنمية لم تتوقف في شتى القطاعات على مستوى المحافظة لحظة واحدة، مما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية في مواعيدها المحددة، وأن الإرهاب لن يمنعنا أو يعيقنا عن إقامة المشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطنين.وأشاد المحافظ بحسن إدارة الدولة بأجهزتها كافة لأزمة كورونا التي تواجه العالم، معربا عن شكره وتقدير للمواطنين من أهالي المحافظة لالتزامهم بتعليمات مجلس الوزراء وتنفيذ إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مما كان له الأثر الكبير في استمرار خلو المحافظة من أية إصابات حتى الآن.وأعلن المحافظ موافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على تزويد المحافظة بـ2000 كاشف سريع لفحص الأفراد وإظهار النتائج خلال وقت قصير، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من التطهير وقرب وصول 12 طنا من المطهرات لبدء المرحلة الثانية.وقال إن شبكة مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء، حيث تم تطوير ورفع كفاءة خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه وشملت تنفيذ شبكات بأطوال 650 ألف متر، مضيفا أنه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة، إلى جانب إنشاء 4 محطات لتحلية المياه بالعريش جاهزة للافتتاح بطاقة 25 ألف متر مكعب في اليوم.وأعلن المحافظ أنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط غربي العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى وتزداد في المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، وبتكلفة 97 مليون دولار، إلى جانب محطتين لتحلية المياه بالشيخ زويد.وأشار إلى قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التي تضم 626 عمارة سكنية بإجمالي 10016 وحدة سكنية، إلى جانب 400 بيت بدوي، بخلاف المباني والمنشآت الخدمية، ويتكلف المشروع بصفة مبدئية نحو مليارين و500 مليون جنيه، وجاري التنسيق بشأن المرافق الخارجية للمشروع من مياه وصرف صحي وكهرباء، مؤكدا أنها ستكون لأهالي رفح الأصليين السابق نقلهم بسبب الظروف السابقة.وأوضح المحافظ أن تطوير ميناء العريش البحري وتوسعته يفتح آفاقا جديدة للتنمية في شمال سيناء، مشيرا إلى أنه تم ضمه إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون نافذة بحرية لمصر على البحر المتوسط.وأضاف أن المحافظة طرحت أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين لبدء عمليات استثمارها، لافتا إلى أن أولى عمليات الاستثمار كانت من شركة الدلتا للسكر لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر في المنطقة.