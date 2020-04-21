غلق مخزن شيكولاتة شهير غير مرخص بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق مخزن مصنع شيكولاته شهير بالمنصورة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم لوجود مواسير صرف بالمخزن وقصور في الاشتراطات الصحية.وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية للتداول والبيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.ومن جانبه أشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أنه تم إعدام 58 كيلو شيكولاته لانتهاء الصلاحية خلال يومين وتم سحب 4 عينات للتحليل وتحرير محضر للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.