إزالة 285 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة، واصلت حملاتها المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا إزالة مخالفات البناء التي تمت خلال فترة الحظر التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له، إنه جرى إزالة 17 حالة تعد بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 285 حالة بنطاق المحافظة.وأوضح المحافظ، أن حالات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 163 حالة، كما بلغ عدد حالات إزالة مخالفات البناء 119 حالة مخالفة، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على أملاك الدولة.وأضاف المحافظ، أن إجمالي المساحة الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها حتى الآن بلغت 9 أفدنة و11 قيراطا و18 سهما، والمساحات التي تم إزالة التعديات عليها بلغت مساحتها 120945 متر مربع.