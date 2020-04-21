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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

141 وفاة جديدة بـ«كورونا» في كندا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:00 م
كورونا
كورونا
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سجلت كندا، اليوم الثلاثاء، 141 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 1831 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 38205 حالات بعد الإعلان عن تسجيل 1376 حالة اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة طيران "إير كندا" أنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة بعد أن مددت أوتاوا إغلاق حدودها مع الولايات المتحدة لمدة 30 يوما.

وتقول أكبر شركة طيران في البلاد إن الخدمة المجدولة جنوب الحدود سيتم تعليقها في الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو.

ومنذ منتصف مارس، خفضت شركة "إير كندا" قدراتها بأكثر من 90%، وألغت آلاف الرحلات الجوية مع إغلاق الحدود وتراجع الطلب على السفر من الهاوية.

وأكد رئيس الوزراء، جستن ترودو، يوم السبت الماضي أن كندا ستواصل تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود.

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