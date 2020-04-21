163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، عن تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في المملكة إلى 3209 حالات.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 393 حالة، من إجمالي الإصابات المؤكدة.وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة؛ فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة.ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.