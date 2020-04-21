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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجامعات» تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:55 م
الجامعات
الجامعات
إسراء جمال
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قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لبعض مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية بجامعتي المنوفية وبنها، تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعات المصرية من خلال المشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي بداية جولته، زار عبدالغفار، وحدة تجارب وبحوث الإنتاج الحيواني بمدينة بركة السبع ومزرعة الراهب التابعتين لجامعة المنوفية، حيث تفقد حظائر تربية وتسمين الماشية، التي تتم تربيتها بالنظام الحر وإجراء عمليات التهجين لتحسين السلالات، بالإضافة إلى المحلب الآلي بالوحدة، واستمع الوزير لشرح من رئيس جامعة المنوفية حول محتويات الوحدة والإنجازات التي تحققت منذ تجديدها مؤخرًا، كما تفقد الوزير الأراضي الزراعية بالوحدة والمزروعة من أجود أنواع القمح المصري.

وأعرب د. عبدالغفار عن سعادته خلال تفقد مزرعة الراهب التابعة لكلية الزراعة، والتي تبلغ مساحتها 55 فدانا، وتشمل وحدة أبحاث نحل العسل ومنتجاته، ومزرعة المحاصيل الإنتاجية ذات الجودة العالية كالقمح والبطاطس وفول أخضر وبرسيم وبصل، والتي توفر جزءًا كبيرًا من احتياجات المجتمع المحلى، حيث يتم عرضها بمنافذ بيع كلية الزراعة بأسعار مخفضة، كما تفقد المعرض الذى يضم منتجات كلية الزراعة من عسل النحل والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان، وتفقد حظيرة الأغنام والماشية وما تضمه من سلالات مختلفة.

ووجه عبدالغفار، بضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كليات الزراعة في المجال البحثي والتعليمي والإنتاجي.

كما قام الوزير بزيارة إلى مزرعة كلية الزراعة وكلية الطب البيطري بمشتهر التابعتين لجامعة بنها، حيث تفقد الوزير مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف وكذلك المزرعة السمكية الحيوانية ومزرعة الدواجن والأرانب، ومزرعة المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة ومزرعة الحيوانات الكبيرة والأغنام بكلية الطب البيطري.

واستمع الوزير خلال الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، إلى شرح تفصيلي حول محتويات المزارع وأعمال التطوير من أجل تجويد الإنتاج والمساهمة المجتمعية في تحقيق الأمن الغذائي.

ووجه عبدالغفار، بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في تطوير مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من البحوث الزراعية المتطورة وبذوي الخبرة في هذا المجال، مشيرًا إلى تقديم الوزارة والدولة بشكل عام كل الدعم من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

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