«اللص».. أردوغان يستولي على أفكار المعارضة لمواجهة كورونا

على الرغم من رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع مقترحات معارضة بلاده، ولاسيما المتمثلة في الحزب الشعبي الجمهوري، لمواجهة جائحة وباء كورونا المستجد، ولكنه من ناحية أخرى يقوم "بسرقة" تلك الأفكار وتنفيذها، حتى يضمن عدم استمالة المعارضة للشعب.ثلاثة أفكار نفذها "أردوغان" كانت نابعة في الأصل من معارضته، رفضها قبل أن يطبقها على نحو خاطئ خسر من خلاله الفكرة والتنفيذ، ويمكن تلخيض تلك الأفكار في "أزمة الخبز"، جمع التبرعات، تجهيز المستشفيات الميدانية.أزمة الخبز.. أردوغان يمنع الخير عن شعبهبسبب حالة الشد والجذب بين الأطراف السياسية المتناحرة في تركيا على تطبيق الحلول وإنهاء الأزمات، بات الحصول على رغيف الخبز مستحيل استحالة وجود مصل كورونا، وطرحت البلديات المعارضة لأردوغان، مبادرة لتوزيع الخبز على المواطنين، فيما رفضتها حكومة الرئيس التركي، معللة الأمر بأنه ليس من شأن الأحزاب والبلديات.وقامت الحكومة بطرح الرغيف بنصف الثمن، مؤكدة على استحالة توزيعه مجانا، وعلق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك على الأمر، قائلًا: "الحكومة التركية ليس لديها أي نية لمكافحة فيروس كورونا".ونقلت صحيفة "TR24" عن أوزتراك قوله: "ليس من العدل أو من الضمير أن تميز بين البلديات وبعضها البعض، وليس من العدل أن تحاول استبعاد البلديات التي تحاول مساعدة المواطنين في ظل هذه الأزمة، بل وتربط أيديهم وأذرعهم، ولكن الشعب لن ينسى بالتأكيد أولئك الذين أغلقوا الأبواب أمام تلك الخدمات؛ فالذئب قد يتجاوز الشتاء ولكن لا ينسى الصقيع الذي تعرض له".وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت قرارًا بحظر توزيع الخبز من قبل البلديات التابعة للمعارضة، فيما اعتبر أردوغان أن الهدف من تلك الأنشطة هو الاستعراض الإعلامي فقط، كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالقيام بأعمال الكيان الموازي، وهي التهمة نفسها التي يلصقها بكل المعارضين أو المختلفين معه.وقال رئيس بلدية "مرسين" المنتمي لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، وهاب ساتشار إن رؤساء البلديات التابعين للحزب لم يرتكبوا أي فعل مخالف للقانون، بل قاموا بزيادة الإنتاج، وتوزيع 35 ألف رغيف خبز مجانًا على المحتاجين؛ مضيفًا "هل هذه جريمة؟".ووفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن"، تسبب إعلان وزارة الداخلية تخفيض سعر رغيف الخبز من 75 قرشًا إلى 50 قرشًا، بدلًا من توزيعه مجانًا على الفقراء بسبب فيروس كورونا، في موجة غضب كبرى في الشارع التركي، وأكدت بلديات المعارضة أنه بعد قرار حظر توزيع الخبز مجانًا على المواطنين، لن تتمكن من توزيع الخبز مجانًا هذا الأسبوع وإنما سيتم بيعه في نقاط البيع مقابل 50 قرشًا.مستشفى "أضنة".. هدم قبل البناءقامت بلدية أضنة التابعة لحزب الشعب، بتجهيز مستشفى ميداني في شهر مارس الماضي للاستعداد إلى موجة أشد للفيروس، "أردوغان" عارض الفكرة أيضا وقامت حكومته بإغلاق المستشفى، وتشييد مستشفى حكومي بدلا منها.وانتقد الحزب القرار، مؤكدا أن حكومة "العدالة والتنيمة" أغلقت المستشفى الميداني الذي أعدته بلدية أضنة، مضيفا: "كل إدارة لديها فكر ورأي في الوقت الحالي تستعد لمواجهة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار جهزت بلدية أضنة بنية تحتية بمستشفى مدني للاستعداد لأسوأ سيناريو ناتج عن فيروس كورونا ولكن الحكومة أغلقته".وفي هذا السياق، أكد نائب الحزب أيضا، أن البلدية أعدت البنية التحتية للمستشفى الميداني على غرار مستشفيات دول العالم المتقدم، قائلا: "لقد جذبت هذه الخدمات والرؤيا عداء الحكومة بدلًا من الثناء والتقدير لهذه الخدمات؛ فأغلقوا المستشفى الميداني بأضنة، وأظهروا انعدام رؤيتهم للأزمة، في الواقع لقد شاهدنا حتى اليوم انعدام الرؤية والبصيرة لديهم تجاه الأزمة التي يمر بها مجتمعنا".التبرعات.. حكومة غير قادرة على الحلهاجمت السلطات التركية بلديات حزب الشعب الجمهوري واتهمتها بأنها "كيان مواز"، حينما جمعت تبرعات من أجل المواطن الذي يعيش أزمة اقتصادية في ظل تفشي فيروس كورونا، وبعدها بعدة أيام خرج اردوغان يطالب المواطن البسيط بالتبرع من راتبه من أجل التصدي للأزمة مما أثار غضب الاتراك.وبدلا من جمع تبرعات للشعب الذي يمر بكارثة، قامت وزارة الشؤون الدينية التابعة لحزب العدالة والتنيمة، بالدعوة على لسان وزيرها "علي أرباش" لحملات تبرع للمؤسسات الدينية لإرسال المساعدات إلى الخارج، وليس للمواطن التركي.من جانبه، علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي على الأموال التي تم تجميعها كتبرعات ضمن حملة التضامن الوطني التي أطلقها أردوغان، في إطار مكافحة فيروس كورونا، قائلًا: "إنه قد تقدم بطلب إلى الحكومة التركية قبل أسبوعين يضم موارد يمكن الحصول عليها من دخل مناسب ضمن عملية جمع التبرعات إلا أن الحكومة التركية لم تلتفت إليها".وأكد ألتاي أن تلك الموارد كانت ستوفر 162 مليار ليرة قائلًا: "الإنشغال بتجميع 5 و10 ليرات من الشعب، خذوا ها هي 162 مليار ليرة، ستكفي الجميع، تتركون كل شيء وتنشغلون دائمًا بحزب الشعب الجمهوري".وأضاف ألتاي: "الأزمة تدار بشكل سيئ من الناحية الاقتصادية، يحاولون إنقاذ المواطنين بالاستدانة بدلًا من تقديم الدعم لهم، ولا يمكن قبول شئ كهذا، لا نعرف كيف يتم توزيع مبالغ المساعداتـ أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يمتلك قائمة من الناخبين ممن كانوا يقومون بالتوزيع عليهم فترة الانتخاباب، الحكومة الحالية ليس لديها أي قوائم عن العمال والنوادل والحلاقين والعاملين باليومية ممن لا يستطيعون العمل حاليًا، حكومة القصر لا تمتلك أي معلومات عن السائقين، سواء النقل الثقيل أو سيارات الأجرة الخاصة ممن فقدوا قوت يومهم نتيجة الأزمة، وبينما الحال هكذا فأين تذهب مساعدات الـ1000 ليرة؟".