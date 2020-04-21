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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة صينية: 30% من متعافي كورونا قد يصابون مرة أخرى

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:54 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
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أكدت دراسة صينية حديثة أن حوالي 30%، من مرضى فيروس كورونا قد لا يطورون ما يكفي من الأجسام المضادة لمنحهم أي حماية من الإصابة مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من الباحثين من جامعة فودان في الصين، وجدوا أن ما يقرب من ثلث المرضى الذين قاموا باختبارهم لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة للفيروس، ومن غير المحتمل أن يكون لديهم أي حصانة تمكنهم من عدم التعرض للإصابة مرة أخرى.

وتنتج أجسامنا وفقا للدراسة الكثير من الأجسام المضادة القوية عندما نواجه بعض الفيروسات أو البكتيريا.

وتقيس الأجسام المضادة الأكثر تعقيدًا مستويات هذه الأجسام المضادة، والتي تخبر العالم عن مدى وجود الأجسام المضادة عالية التركيز في عينة الدم.

وأوضحت الصحيفة أنه ببساطة كلما زاد تركيز الأجسام المضادة في بلازما دم شخص ما، كانت استجابته المناعية أقوى وحمايته من إعادة العدوى المستقبلية بفيروس كورونا.

ونوهت الصحيفة إلى أنه لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول ما تخبرنا به هذه الاختبارات حقًا ومدى دقتها.

وأكدت الصحيفة أن العلماء ليس لديهم حتى الآن ما يكفي من البيانات لمعرفة مدى قدرة الأجسام المضادة لتوفير الحماية ضد الإصابة مرة أخرى، ولكن من الآمن أن نقول إنه كلما قل عدد الأجسام المضادة التي ينتجها شخص ما، فإنها تكون أقل مناعة ضد كورونا.

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