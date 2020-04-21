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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

13942 إصابة و184 وفاة بكورونا فى إسرائيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:54 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 13942 حالة، و184 وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقالت صحة الاحتلال، اليوم: "جارٍ تعديل إحصائية إصابات ووفيات كورونا التي صدرت مؤخرا، بعد أن تبين وجود خطأ فيها".

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، على قرارات عودة الحياة بشكل جزئي في الداخل، سواء على المستوى الشخصي أو الاقتصادي، بعد فرض الإغلاق الشامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتشمل المرحلة الأولى من القرارات إعادة عمل مدارس التعليم الخاص، على أن يكون عدد الطلاب في الفصل لا يزيد على 3، بالإضافة إلى إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، ورفع عدد العمال في أماكن العمل من 15% إلى 30%، والسماح بفتح عدد من المحال التجارية الضرورية.

ونصت قرارات على السماح بتجمعات الصلاة بحد أقصى 10 أشخاص، والحفاظ على مسافة تباعد فيما بينهما، وكذلك إقرار غرامة قدرها 200 شيكل على أي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، وزيادة حركة المواصلات مع تباعد المسافة بين المسافرين.

وأوضحت حكومة الاحتلال أن هذه الإجراءات تعد مرحلة أولى، مشيرة إلى أنها تستمر حتى 3 مايو المقبل.

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