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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصدير 1000 حاوية فاكهة وخضروات من ميناء دمياط إلى 5 دول

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:54 م
ميناء
ميناء
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و7 بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7015 طن فوسفات و3750 طن مولاس و10000 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2359 طن كلوريد ايثيلين و7700 طن خردة و5000 طن قمح و16700 طن ذرة و1311 طن زيت طعام.‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1000 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال)، وخضروات (بطاطا وخضراوات مجمدة)، وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وبرسيم) يتم تصديرها إلى كلا من الأمارات والأردن وبريطانيا وهولندا وسولفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178730 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101905 أطنان.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2728 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1066 شاحنة منها 317 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 17197 من البضائع العامة.

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