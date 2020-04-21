توريد 1534 طن قمح بالغربية

أوضح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي كمية القمح الموردة حتى اليوم الثلاثاء، بلغت 1534 طنا و291 كيلو قمح.وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم توريد اليوم 461 طن و801 كيلو لشركة المطاحن، و322 طنا و357 كيلو للصوامع.يذكر أن مراكز التجميع بالغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطوّرة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.وتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.