«مصر للألومنيوم» توفر أجهزة مسح حراري للكشف على العاملين

قال ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألمونيوم، إنه جرى اتخاذ وتطبيق مزيدا من الإجراءات الاحترازية مع استمرار الإجراءات السابق تنفيذها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سابقا الشركة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف الجالس، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في حالة انعقاد دائم مع التحركات الكثيفة والجهد الرائع من مجلس الإدارة المنتخب واللجنة النقابية بالشركة.وأكد رئيس اللجنة النقابية، أن القرارات تتضمن تركيب وتشغيل بوابات التعقيم الذاتية في جميع بوابات الشركة والمبنى الإداري وفروعها المختلفة، إلى جانب تغطية "مسبك 1" وباقي الأماكن الإنتاجية في الشركة من الغد، وكذلك سيتم توفير أجهزة مسح حراري للعاملين لقياس أي أعراض خاصة بارتفاع درجة الحرارة بإشراف الإدارة العامة للخدمات الطبية يوميا.وتابع: "ستقوم اللجنة النقابية بتوفير 5 ألاف زجاجة كحول إيثيلي للتعقيم، وتوفيره للعاملين بسعر مناسب، فضلا عن إلغاء الزيارات نهائيا لأي مرافق بمستشفى العاملين والغاء إجراء العمليات ماعدا حالات الطوارئ، مشددا على عدم السماح بالتزاحم عند الحضور والانصراف للعاملين وتفعيل الإجراءات المطبقة في جميع الورديات.كما أكد الجالس على الاستمرار في تعقيم أتوبيسات نقل العاملين قبل وبعد العمل، وتعقيم أماكن العمل والمدن السكنية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات في المدن السكنية وعدم السماح بالتجمعات أو الخروج أو لعب الأطفال في أوقات الحظر المفروضة من الدولة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق أشد الإجراءات العقابية في حالة مخالفة القاطنين بالمدن السكنية لقرار حظر التجول.وأضاف أنه تم تفعيل دور الإذاعة الداخلية بالشركة والمدن السكنية للتنبيه والإرشاد لجميع العاملين بأي مستجدات للظروف الحالية، وفي حالة اكتشاف أي أعراض على أي عامل أو قاطن بالمدن السكنية سيتم تحويل الحالة فورا لمستشفى الحميات بنجع حمادي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل عزل المخالطين منزليا وتعقيم الأماكن المختلفة، مؤكدا على تقديم الدعم النفسي والمتابعة والإرشاد للعاملين المصابين أو أسرهم خلال فترة العزل المنزلي أو الحجر الصحي بمستشفيات الحجر الصحي المخصصة من الدولة.وأشار إلى أن هناك متابعة تطبيق إجراءات احترازية قوية لضمان سلامة العاملين، دون الإخلال بمنظومة العمل واستمرار منح جميع الأمهات والسيدات الحوامل، وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة او أمراض المناعة، أجازه مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما في حالة استمرار الظروف الاستثنائية المطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020.