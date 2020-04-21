ضبط 24 ألف عبوة مستحضرات طبية وتجميل داخل مخزن غير مرخص بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية من ضبط حوالى ٢٤ ألف عبوة بها مستحضرات طبية وتجميل داخل مخزن غير مرخص.وأكد وكيل وزارة التموين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والضرب من يد من حديد على محتكرى السوق المحلى، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى.وقال فى تصريح للدستور إنه تم ضبط ٢٣ ألفا و٨٨٩ عبوة من المستحضرات الطبية والتجميل داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تشميع المكان وحرر محضر رقم ١٠٣٩٢ جنح ثان طنطا.