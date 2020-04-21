«الغد» يستغل فترة تعليق النشاط بسبب «كورونا» للاستعداد للانتخابات المقبلة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسى السابق، إن الامانة المركزية للحزب تستغل فترة تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد في توزيع استمارة الرغبة فى الترشح للانتخابات المقبلة على أمانات المحافظات.وأضاف موسي في تصريح لـ"الدستور" أنه بعد انتهاء أزمة كوفيد-19 سيطلق الحزب لجنة انتخابات تكون متخصصة لتحديد المرشحين الذين يخوضون الانتخابات المقبلة، موضحا أنه يتم حاليًا حصر أسماء المرشحين الذين يرغبون فى الترشح بجميع الأمانات على مستوى المحافظات.وأوضح أن الحزب يستكمل برامج تأهيل الكوادر الشبابية التنموية والتثقيفية، ومناقشة قوانين الانتخابات سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد الذى عطل نشاط الأحزاب خلال الفترة الحالية.