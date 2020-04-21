اعترافات مرتزقة أردوغان بعد أسرهم في ليبيا (فيديو)

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يستعرض اعترافات ميلشيات أردوغان، بعدما تم أسرها في ليبيا على يد قوات الجيش الوطني الليبي.

واعترف أحد عناصر هذه الميليشيات أن جنسيته سورية، و جاء إلى ليبيا عبر تركيا، موضحا أنه تم شحنهم إلى ليبيا عبر طائرة من أنقرة .

فيما قال آخر من عناصر الميليشيات، إن القيادات التي جلبتهم إلى ليبيا خدعوهم ولم يعطوهم المال المتفق عليه نظير انتقالهم إلى صفوف الميليشيات لمحاربة الجيش الليبي .

وتمكن الجيش الليبي، من أسر العديد من عناصر الميليشيات عند المحاور في ليبيا، وتم نقلهم في سيارات تابعة الجيش الليبي.



