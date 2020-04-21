اعترافات مرتزقة أردوغان بعد أسرهم في ليبيا (فيديو)
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:02 م
عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا
يستعرض اعترافات ميلشيات أردوغان، بعدما
تم أسرها في ليبيا على يد قوات الجيش
الوطني الليبي.
واعترف أحد عناصر هذه الميليشيات أن جنسيته
سورية، و جاء إلى ليبيا عبر تركيا، موضحا أنه تم شحنهم إلى ليبيا عبر طائرة
من أنقرة .
فيما قال آخر من عناصر الميليشيات، إن
القيادات التي جلبتهم إلى ليبيا خدعوهم
ولم يعطوهم المال المتفق عليه نظير انتقالهم إلى صفوف الميليشيات لمحاربة الجيش الليبي .
وتمكن الجيش الليبي، من أسر العديد من عناصر الميليشيات عند المحاور في ليبيا، وتم نقلهم في سيارات تابعة الجيش الليبي.