«الأمم المتحدة»: «كورونا» سيتسبب في جوع 265 مليونا حول العالم

قال أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أزمة فيروس كورونا المستجد تتسبب في تجويع حوالي 265 مليون شخص بنهاية العام الجاري حول العالم.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، إلى أن العالم لديه الأدوات والعلم لهزيمة الجوع وسوء التغذية، مشددا على أن "ما نحتاجه هو الإرادة والالتزام السياسي"، لمواجهة تداعيات كورونا.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 2.5 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 170 ألفا بينما بلغ إجمالي المتعافين من الوباء أكثر من 660 ألف فقط.