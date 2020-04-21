سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب

أعلن الكاتب الصحفي سامح فايز، تعيينه مديرا لتحرير مجلة عالم الكتاب المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر في مصر والعالم، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.وأوضح فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: لما بدأت شغل صحافة في 2012 اخترت التخصص في الصحافة الثقافية.. كانت وجهة نظري إنها حجر الزاوية الأهم.. اللى ممكن من خلاله تتكلم عن كل العلوم انطلاقا من فكرة ثقافية.. وخلال 8 سنين أغلب شغلي كان عن زاوية واحدة في عالم الصحافة الثقافية الواسع.. هو عالم الكتاب وصناعة النشر.. الموضوعات اللى جمعتها في كتابي Best seller واللي رصدت من خلاله حركة النشر في مصر بعد ثورة يناير 2011.وتابع قائلا: مكنتش أعرف إن اهتمامي بالتخصص دا هيكون سبب هدية عظيمة وهى تكليفي من الهيئة المصرية العامة للكتاب بعمل مدير تحرير مجلة عالم الكتاب المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر في مصر والعالم.. شكر بلا حدود لرئيس الهيئة دكتور هيثم الحاج علي لثقته الكبيرة.. وشكرا رئيس تحرير المجلة دكتور زين عبد الهادي على محبته وتقديرة..وسعادة غامرة لعملي مع نائب رئيس تحرير المجلة الشاعر والناقد شعبان يوسف أول حد قدمني في ورشة الزيتون سنة 2012.. وأهلا بكل المهتمين بالكتاب والنشر كصناعة وعالم في كل مكان.سامح فايز كاتب وصحفي مصري من مواليد بني سويف عام 1985، تخرج في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، عمل في التجارة ثم المحاماة، قبل أن يتفرغ للصحافة الثقافية، فكتب في العديد من الصحف والمجلات والمواقع، ورأس تحرير بوابتي «كُتب وكتَّاب» و«الشباك» الثقافيتين.