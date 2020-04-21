حكومة السودان و«الحركة الشعبية _ جناح عقار» تتفاوضان حول الترتيبات الأمنية

استأنف وفدا الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، و"الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك عقار"، برئاسة القيادي في الحركة ياسر عرمان، اليوم الثلاثاء، التفاوض حول ورقة الترتيبات الأمنية، بمشاركة الوساطة من دولة جنوب السودان برئاسة عضو فريق الوساطة ديو مطوك، عبر الفيديو كونفرنس، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي.وقال الفريق ركن خالد عابدين محمد رئيس الجانب الحكومي بلجنة الترتيبات الأمنية - في تصريح صحفي بالقصر الجمهوري في الخرطوم مساء اليوم- إن المفاوضات بدأت وستظل بذات الروح التي قاد بها الراحل الفريق الركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السابق التفاوض، والتي ترتكز على العزيمة القوية والمسئولية الصادقة بهدف الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى سلام يحقق الاستقرار والازدهار والتنمية للسودان وشعبه.وعبر الفريق الركن خالد عابدين عن شكر السودان وتقديره لجهود حكومة دولة الجنوب وفريق الوساطة والاتحاد الأوروبي لدفع عملية السلام بالبلاد.يذكر أن التفاوض بين الجانبين في ما يخص الترتيبات الأمنية كان توقف الشهر الماضي بسبب وفاة وزير الدفاع السابق، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية من جانب الحكومة، فضلا عن تفشي جائحة كورونا.