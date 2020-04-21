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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 4 أشخاص اعتدوا على أفراد الأمن بـ«مدينتى»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:05 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 4 أشخاص متهمين بالاعتداء بالضرب على أفراد أمن اعترضوا على قيامهم بالقيادة الخطرة داخل أحد "الباركات" بمدينة مدينتي بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا يفيد بقيام 4 أشخاص بصدم فردي أمن مكلفين بحراسة أحد الباركات بمدينتي، لاعتراضهم على قيامهم بالقيادة الخطرة داخله بشكل يعرض حياة السكان للخطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتحديد هوية المتهمين، وبعمل الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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