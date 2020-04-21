مطران الأسقفية يهنئ السيسي بشهر رمضان الكريم

أرسل منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى؛ رسائل تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وشوقى علام مفتى الديار المصرية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.وفى رسالته قال؛ إننا فى هذا الشهر المبارك ندعو الله أن يوقف إنتشار هذا الوباء ويشفى كل مصاب وأن يعزى أسر من فقدوا ذويهم.