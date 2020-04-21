«الإفتاء» تستطلع رؤية هلال شهر رمضان غدًا

تعلن دار الإفتاء المصرية، غدًا الأربعاء، عن رؤية هلال شهر رمضان 2020 لعام 1441 هجريا، 2020 ميلاديا.وأكدت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع، منوهة بأنه يستحب عند رؤية الهلال ترديد دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رآه، قال: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ" (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).وكانت قد قررت دار الإفتاء إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا، ضمن إجراءات الوقاية للدولة في ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من مكتبه في دار الإفتاء المصرية.