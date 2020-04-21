إحالة المتهمين بالتعدي على حارس عقار لسرقة الشقق للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بالتعدي على حارس عقار لسرقة الشقق السكنية للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "سليم.أ، عاطف.م، شريف.ف" عاطلين، وأقروا بارتكابهم جريمة الشروع في قتل المجنى عليه "فتحى.ع" حارس عقار بآلة حادة أثناء محاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار مجاور للعقار الذى يحرسه المجنى عليه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية تفيد بوصول حارس عقار مصاب بإصابة بالغة بمنطقة الرأس، وبمناقشته أقر بقيام ٣ أشخاص بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة عندما تمكن من الإمساك بهم أثناء سرقتهم لإحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.