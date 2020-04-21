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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات «ونسنى» على mbc مصر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:51 م
ونسني
ونسني
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات مسلسل "ونسني" الذي يخوض بطولته نجوم snl بالعربي، اليوم الثلاثاء، حصريًا على شاشة قناة mbc مصر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مشوق، عن طريق صنع أبليكيشن يحمل عنوان "ونسني" صنعه مجموعة من الأصدقاء وهم أبطال المسلسل، وهدفه الأساسي التعارف بين الشباب والشبات، ويعاني والد هؤلاء الشبان، والذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري، من تصرفات أبنائه المتهورة ويدخل معهم في صراعات كوميدية دائمًا.

مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح، كما يتضمن أكثر من ضيف شرف خلال أحداثه.

وأعلنت قناة "mbc مصر"، عن بدء عرض مسلسلات وبرامج رمضان 2020 بدءًا من اليوم الثلاثاء 20 أبريل، قبل ثلاثة أيام من بدء الشهر الكريم.

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