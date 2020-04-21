وزير التعليم ينفى لـ«الدستور» إجراء بحث لكل مادة بالشهادة الإعدادية

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد تنفيذ طلاب الصف الثالث الإعدادي مشروع بحثي في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب، مؤكدا أنه بحث واحد لكل السنة الدراسية، كما أعلن.وأكد وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطابات الداخلية ليست للتداول والفهم خارج الوزارة، مشددا على أمية أن لا نثير قضايا من لا شيء، فهو بحث واحد فقط، لافتًا إلى أن كيفية احتساب درجات الطالب مسألة داخلية.وجرى ترويج منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بعدم عقد أي لجان امتحانية لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وتنفيذ مشروع بحثي في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب.