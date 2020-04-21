حتيتة عن مقتل «تكتكة»: ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في ليبيا

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الإرهابي "تكتكة" الذي قتل اليوم في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مصري الجنسية وكان يعمل مع هشام عشماوي في درنه ويمثل الذراع الأيمن له.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القضاء على تكتكة يمثل ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.وأوضح أن "تكتكة"، اكتسب خبرة كبيرة في زرع المتفجرات في المباني والمنشآت وتنفيذ العمليات الإرهابية، وكان يعول عليه الأتراك في منع الجيش الوطني من دخول درنة.ولفت إلى أن الليرة التركية تتعرض لفقد قيمتها في الوقت الذي يتم تمويل كل فرد من الميليشيات في ليبيا ألفي دولار وهو ما يمثل عبء على تركيا ولذلك لجأت إلى تخفيف التمويل إلى 5000 ليرة وهو ما يعادل أقل من ألف دولار وهو الأمر الذي أحدث صداما بين تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا.