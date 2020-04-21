تجديد حبس عاطل ونجله يتاجران في المخدرات 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل ونجله 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 200 قرص مخدر، والإتجار بها.وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة خلال حملة لضبط الخارجين عن القانون ومتابعة الحالة الأمنية، من ضبط عاطل، 50عاما، ونجله 25عاما، بحوزتهما 200 قرص مخدر بغرض الإتجار فيها.وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الإتجار فيها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.