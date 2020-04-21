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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:34 م
الدكتور جمال شيحة،
الدكتور جمال شيحة،
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قال الأستاذ الدكتور جمال شيحة، عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، إن الوضع العالمي عقب فيروس كورونا سيكون صعب جدًا نتيجة البعد الاقتصادي الملازم لتأثيره.

وأضاف «شيحة»، خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى بقناة «صدى البلد»، أنه بعد انتهاء كورونا سيكون من الصعب العودة مرة ثانية للتزاحم والتجمعات الكبيرة نظرًا للمخاوف من موجة ثانية من الفيروس.

وأشار إلى أن الوضع في أمريكا والحديث عن أن هناك انفراجة بدأت في الوضع الاقتصادي وتخفيف القيود، بأن هناك بروتوكولًا صارمًا من الأطباء خوفا من العودة مرة أخرى لنقطة الصفر، والمبدأ الرئيسي الآن لا بد من العودة للنشاط الاقتصادي مع توازن في المتابعة مع جائحة كورونا.

وفي رده على سؤال حول تلوث الهواء والمياه وارتباطه بفيروس كورونا، قال إن هناك مخاوف كبيرة لدى العالم، لكن الأهم هو التعامل بوعي، وحول تفسيره للوضع في مصر، أكد أنه مطمئن مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الاحتياطات والمحاذير.

وفي رده على سؤال حول زيادة أعداد المصابين بالفيروس في مصر، قال إن الأهم هو الحساب بطريقة معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، والحمد لله في مصر 85% من الحالات بيشفى ويكون في مأمن، والجزء الآخر لا يعرف أنه مصاب بالفيروس والحمد لله بيشفى، وهناك 5% عناية مركزة.

وفي رده على سؤال حول الوصول لذروة الوضع مع فيروس كورونا في مصر، قال: «هذا يعتمد على كم التحاليل التي تجرى للمواطنين».

وعن علاج فيروس كورونا، أكد شيحة، أن هناك فرقا بين العلاج المعتمد والذي يُسمح باستخدامه، ودواء الملايا ومصل الدم من المتعافين، وهناك 132 مركز أبحاث في العالم يعملون على الاستقصاء الجيني لتأثير كورونا على الشعوب والأشخاص، والنتيجة المبدئية المؤكدة بأن هناك اختلافات جينية بين كل دولة وأخرى.
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن
جمال شيحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن

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