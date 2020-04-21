تأجيل الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تأجيل الدورة الأولى لحين أشعار آخر.جاء هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية وشركاء المهرجان وعقب القيود الصارمة التي تم فرضها على السفر والتنقل والتجمعات تماشيًا مع متطلبات الصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال الفنان سميرصبري، رئيس المهرجان: «حاولنا تقديم الدورة الأولى من المهرجان وكنا قد انتهينا من 80% من برمجة المهرجان في مسابقاته المختلفة من أفلام وندوات وفعاليات واختيار لجان التحكيم والاستقرار على المكرمين؛ لكن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم صعب مهمتنا؛ لذلك نشكر تفهمكم لموقفنا ويهدف للمصلحة العامة لكل صناع السينما في العالم والجمهور المصري خاصة، ونتمنى أن نعود قريبا بعد زوال الغمة وعودة الحياة في دول العالم من جديد».