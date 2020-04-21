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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تسلم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس 12 مايو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:29 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وستتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:moe.gov.eg) في نفس اليوم.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.

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