برلماني يتقدم بسؤال حول إجراءات الأثار بشأن وقف التعديات بالملقطة الأثرية

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني، بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة الأثار لوقف وإزالة التعديات المستمرة التي يقوم بها رجال الأعمال على الملقطة الأثرية بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والتي سبق وأن تناولها الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور على قناة المحور ببرنامج ٩٠ دقيقة.وتطرق السؤال حول إجراءات الوزارة لاستعادة تلك الأراضي المملوكة للدولة والتي استولى عليها المعتدين إبان ثورة ٢٥ يناير، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد دائما ترسيخ هيبة الدولة.وكان الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، قد استعرض في برنامج ٩٠ دقيقة استيلاء ٤ من رجال الأعمال على منطقة مساحتها ٧٦ فدانا في المنطقة المحصورة بين عرب أبو ساعد ومنطقة الشرفاء بالصف بمحافظة الجيزة.