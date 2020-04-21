ألمانيا تعتزم شراء 93 طائرة يوروفايتر و45 إف-18

تعتزم ألمانيا شراء 93 طائرة يوروفايتر و45 طائرة أمريكية طراز إف- 18، لتحديث أسطولها المتقادم من الطائرات الحربية، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع، أنيجريت كرامب- كارنباور، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الطائرات الأمريكية تلبي متطلبات حلف شمال الأطلسي.ووسط تزايد الانتقادات لقرارها أن يتضمن الأسطول طائرات أمركيية، قالت الوزيرة لصحيفة سودويتشه تسايتونج، إن طائرات إف- 18 ضرورية بوصفها "تكنولوجيا مرحلة انتقالية".وكي يحيل سلاح الجو أسطوله الحالي من طائرات التورنيدو للتقاعد، يتعين عليه أولا الحفاظ على قدرات معينة، وقالت للصحيفة: "يجب القول إنه في الوقت الحالي فقط المصنّعون الأمريكيون يقدمون القدرة على حمل أسلحة نووية".وفي رسالة إلى لجنة الدفاع البرلمانية؛ شددت الوزيرة على أن الطائرات التي تصنعها شركة بوينج ستسمح لألمانيا بالقيام بجانبها من برنامجها الردع النووي ضمن حلف شمال الأطلسي، كونها قادرة على حمل رءوس حربية ذرية أمريكية.وطائرات التورنيدو في الوقت الحالي هي الوحيدة في سلاح الجو الألماني القادرة على حمل سلاح نووي.وشددت الوزيرة على أن طائرات يوروفايتر ستكون "العمود الفقري لسلاح الجو الألماني".من ناحية أخرى فإن طائرة فرنسية- ألمانية مقاتلة متطورة أطلق عليها "منظومة القتال الجوي المستقبلية" لن تكون جاهزة قبل 2040.