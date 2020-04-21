هولندا تقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية

قررت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المدارس الابتدائية بدوام جزئي في 11 مايو.وكانت السلطات الصحية في هولندا، أعلنت عن تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المعهد الهولندي للصحة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 34134، وبلغت حالات الوفاة 3916، مشيرًا إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.