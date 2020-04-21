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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع التايوانى يعتذر بعد تفشى كورونا على سفينة تابعة للبحرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:25 م
سفينة تابعة للبحرية
سفينة تابعة للبحرية
وكالات
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اعتذر وزير الدفاع التايواني، ين تيه فا، وقال إنه على استعداد للاستقالة بعد تفشي فيروس كورونا على متن سفينة تابعة للبحرية أبحرت في المحيط الهادي الشهر الماضي، في الوقت الذي تحتفل فيه تايوان بالانخفاض الكبير في عدد حالات الإصابة.

وتأكدت إصابة 27 بحارًا بالفيروس حتى الآن، وكانوا في زيارة صداقة قامت بها ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية إلى دولة "بالاو" في المحيط الهادي، وهي واحدة من 15 دولة فقط لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

وقدم وزير الدفاع اعتذاره عن تفشي المرض إلى الناس خلال مؤتمر صحفي، بينما كان يحيط به كبار الضباط، مضيفا: "لقد طلبت من الرئيسة تساي (إينج وين) العقاب، وطلبت الرئيسة من وزارة الدفاع التعامل مع الحادث بأمانة واهتمام"، مضيفا أنه سيقبل أي عقوبة بما في ذلك أن يُطلب منه التقدم باستقالته.

وتعهدت الرئيسة تساي، بمحاسبة المسئولين وعدم التعتيم.

وقال وزير الدفاع، إن إجراءات الوقاية من الأمراض جرى اتخاذها قبل انطلاق السفن، لكن كانت هناك "أوجه قصور"، كما لم يتم تنفيذ بعض إجراءات‭‭ ‬‬السيطرة على الأمراض بشكل صحيح، مضيفا: "ستتم معاقبة من ينبغي معاقبته".

وتعمل الحكومة على تعقب آلاف الأشخاص في تايوان الذين ربما خالطوا نحو 700 بحار من مهمة بالاو، والذين نزلوا من السفن في تايوان قبل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقبل الإعلان عن إصابات البحرية يوم السبت، ظلت تايوان دون تسجيل إصابات جديدة لمدة ثلاثة أيام، وأضاءت بعض المباني في تايبه بكلمة "صفر" احتفالا بذلك.

وحققت تايوان نجاحا نسبيا في التعامل مع فيروس كورونا بفضل الاكتشاف المبكر للإصابات وإجراءات الوقاية.

وسجلت تايوان 425 حالة إصابة وست حالات وفاة حتى الآن، أي أقل كثيرا مقارنة بالعديد من جيرانها، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 217 شخصا.

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